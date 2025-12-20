"Пряничная улица" появилась в Камергерском переулке столицы

Камергерский переулок в центре Москвы превратился в настоящую пряничную сказку в рамках фестиваля "Зима в Москве". Площадку украсили яркими домиками-павильонами, уютными скамейками и елками с рождественскими сладостями.

В самом сердце переулка стоит большой пряничный дом, где продают торты и подарочные сладости. Ближе к Большой Дмитровке гостей ждет волшебный пряничный тоннель с уютной зоной отдыха.

