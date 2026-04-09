Зарплата подростка на подработке в Москве может достигать 187 тысяч рублей

Фото: depositphotos/mars58

Подросток может получать до 187 тысяч рублей в месяц, работая сборщиком заказов полный день. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на исследование аналитиков.

"До 40 тысяч рублей в месяц школьники могут зарабатывать на вакансии "работник торгового зала", и до 9 тысяч рублей в день несовершеннолетний может получить, работая официантом", – говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что молодые люди сегодня начинают свою трудовую деятельность раньше. Это связано с тем, что законы, регулирующие трудоустройство подростков, становятся более гибкими, а сами рабочие места предлагают разнообразные форматы и графики.

По данным исследования, 12% родителей сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, а 25% – во время летних каникул.

Рост числа резюме от подростков также объясняется демографическими тенденциями, так как в России увеличивается численность молодежи в возрасте 14–17 лет.

Также выяснилось, что подростки в свободное время чаще всего подрабатывают в общепите, торговле, курьерами, промоутерами или аниматорами. Примечательно, что многие находят работу сами: в 38% случаев – самостоятельно, в 29% – с помощью родителей, в 17% – благодаря друзьям.

Ранее сообщалось, что в настоящий период в столичных колледжах на специальностях в сфере креативных индустрий учатся почти на 25% больше первокурсников, чем в 2024 году. Это свыше 7,5 тысячи студентов. Чаще всего ребята выбирали направления в области дизайна, рекламы и кинопроизводства.

