В Воркуте расчистили снег во дворе, где медики на руках несли пациентку к машине

В Воркуте расчистили снег в одном из дворов, где медикам пришлось нести пациентку до кареты скорой помощи на руках, так как машина не могла проехать из-за сильных сугробов. Об этом сообщили в администрации города.

Об инциденте в социальных сетях рассказал сын госпитализированной женщины. По словам мужчины, у его матери резко поднялось давление и пошла кровь изо рта. Он принял решение позвонить в отделение скорой помощи, однако врачам не удалось заехать во двор к подъезду из-за большого количества снега. Медики донесли пациентку до машины на руках, после чего ей была оказана необходимая помощь.

"Депутатские меры Александра Бороздина, члена фракции "Единая Россия" и оперативное взаимодействие с администрацией позволили в кратчайшие сроки решить проблему с проходимостью по адресу Некрасова, 51", – говорится в сообщении на официальной странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

Управляющая компания сообщила, что уборка придомовой территории была запланирована на 8 апреля. График работ формируется индивидуально для каждого двора, исходя из текущего состояния и необходимости срочных мер.

В региональной прокуратуре заявили о проведении надлежащей проверки действий компании. Будет осуществлен контроль за соответствием деятельности управляющей организации, ответственной за придомовую территорию, и исполнением законодательства.

Сложная обстановка из-за непогоды также наблюдается в Дагестане. Местные борются с последствиями сильных дождей с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей республики.

На фоне паводков произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища. В результате в поселке Мамедкале подтопленными оказались 28 домов, а у села Геджух вода затопила федеральную трассу "Кавказ", течением унесло несколько машин. Более того, на 917-м километре движение временно перекрывали из-за обрушения моста.