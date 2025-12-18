Памятник создателям фильма "Семнадцать мгновений весны" появился в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Торжественное открытие памятника создателям фильма "Семнадцать мгновений весны" состоялось у здания киностудии имени М. Горького. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Автором композиции стал скульптур Андрей Ковальчук. В ее центре находится писатель Юлиан Семенов, рядом стоит режиссер фильма Татьяна Лиознова и артист Вячеслав Тихонов, который исполнил роль Штирлица.

"Это не просто памятник легендарной киноленте – это памятник традициям и истории отечественного кинематографа", – подчеркнул на церемонии открытия руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила уникальную литературную основу картины, талант и дар режиссера, а также образы, воплощенные на экране Тихоновым.

"И (вспоминаем сейчас. – Прим. ред.) многих-многих других артистов, и, конечно, операторской группы, которые создали эту картину, которая и сейчас выглядит как абсолютно современное кино", – отметила Любимова.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, тоже присутствовавший на торжественной церемонии, выразил слова благодарности автору композиции. По его мнению, скульптору удалось точно запечатлеть рабочий момент съемки.

Ранее в Москве открыли монумент "Метростроителям России". Его установили в сквере Московского метро на Сокольнической площади. В декабре 1931 года именно оттуда началось строительство первой линии подземки, которая соединила станции "Сокольники", "Парк культуры" и "Смоленская площадь".

