Японские ученые выяснили, что кошки не доедают корм из-за привыкания к запаху

Ученые из Японии после череды экспериментов выяснили, что кошки перестают есть не только из-за сытости, но и потому что привыкают к запаху еды. Об этом сообщили на официальном сайте университета Иватэ.

Группа ученых под руководством профессора Масао Миядзаки с кафедры сельского хозяйства заметила, что кошки оставляют какую-то порцию корма в миске после еды. Данное поведение ранее связывали либо с сытостью, либо с "непостоянством характера" животного.

Ученые создали группу из 12 кошек и начали кормить, давая еду в шести десятиминутных циклах, где в конце периода меняли миску с кормом на пустую и обратно, замеряя, сколько осталось пищи. При этом менялись условия эксперимента.

В начале на протяжении всех циклов давали один и тот же корм. Выяснилось, что с каждым последующим разом еды в миске оставалось больше. Затем попробовали давать в каждом цикле новый вид. Кошки оставляли меньше корма, если сравнить с первым методом.

Позднее ученые создали необычную миску, в попытках доказать, что такое поведение связано с запахом. В ней находится два отделения – из первого можно есть, но запах не просачивается, а из второго, наоборот, есть нельзя, но аромат чувствуется. Ученые выяснили, что кошки оставляли больше еды с каждым циклом, если был заполнен только первый отдел, однако животные съедали почти все, как только добавляли или меняли корм из второго отдела.

Ученые провели эксперимент со сменой запаха между кормлениями. Кошки в этом случае также съедали новую порцию с большим аппетитом.

"Эти результаты говорят о том, что кошки перестают есть не только потому, что они сыты, но и потому, что они привыкают к запаху пищи и это может снижать их мотивацию к еде", – говорится в сообщении университета.

Данное исследование помогло углубить понимание пищевых привычек животных, а полученная информация может использоваться в разработке новых стратегий кормления или в производстве кормов.

