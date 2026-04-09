Песков заявил, что Путин не принимал решений о пасхальном перемирии

На сегодняшний день Владимир Путин не принимал никаких решений о прекращении огня в зоне СВО на Пасху. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В прошлом году Россия объявила трехдневное перемирие к празднику Пасхи.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что готов к пасхальному перемирию, если такое предложение поступит от российской стороны. Он добавил, что пойдет на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".

Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Зеленский стремится к любому перемирию, независимо от его названия, так как ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева.

Кроме того, глава киевского режима предлагал России отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. При этом он уточнил, что Украина продолжит усиливать гарантии безопасности, так как именно они помогут остановить конфликт.

