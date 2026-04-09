Heraldo de Mexico: вдова подралась с любовницей мужа над его гробом в Мексике

В Мексике на похоронах вдова подралась с женщиной, которая заявила, что была любовницей ее умершего мужа, сообщает Heraldo de Mexico.

По данным СМИ, во время церемонии вдова подошла к одной из женщин, которая сильно плакала, чтобы узнать, кем она приходилась умершему. Та сказала, что была любовницей.

В результате женщины начали ссориться прямо над гробом, но словесная перепалка быстро переросла в толкотню и драку, тем самым нарушив "атмосферу скорби".

Ранее в американском штате Огайо двое мужчин встретились на вечеринке и узнали, что состоят в романтических отношениях с одной и той же женщиной. При этом любовник не знал, что она замужем.

В результате между мужчинами возник конфликт. Один из присутствующих на вечеринке позвонил женщине, после чего она приехала на праздник.

Та решила, что является пострадавшей стороной, и устроила скандал. В какой-то момент она достала пистолет и открыла стрельбу. Ранение получил один из гостей мероприятия. Его госпитализировали.

