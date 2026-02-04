Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 06:30

Экономика

Эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду квартир в некоторых регионах России

Эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду квартир в некоторых регионах России

Новости мира: в Индии выразили готовность продолжать закупать нефть у других стран

Путин поручил ускорить темпы роста отечественной экономики

Собянин рассказал о результатах проекта "Производительность труда" в Москве

"Новости дня": законопроект о гарантированной индексации зарплат рассмотрят в России

"Деньги 24": спрос на бани вырос в Москве

"Деньги 24": россияне нарастили сбережения в иностранной валюте впервые с 2021 года

"Деньги 24": цена золота и серебра опустилась на мировом рынке

"Деньги 24": ЦБ РФ поднял курс доллара выше 77 рублей

Собянин рассказал, как проект "Производительность труда" помогает бизнесу

Эксперты рынка жилья прогнозируют возможное снижение цен на аренду квартир. Однако оно ожидается лишь в отдельных регионах России и будет незначительным.

Прежде всего точечная коррекция может затронуть эконом-сегмент. На это может повлиять снижение ключевой ставки Центробанка России, которое способно увеличить предложение на рынке и усилить конкуренцию среди арендодателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийКонстантин Цыганков

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика