04 февраля, 06:30Экономика
Эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду квартир в некоторых регионах России
Эксперты рынка жилья прогнозируют возможное снижение цен на аренду квартир. Однако оно ожидается лишь в отдельных регионах России и будет незначительным.
Прежде всего точечная коррекция может затронуть эконом-сегмент. На это может повлиять снижение ключевой ставки Центробанка России, которое способно увеличить предложение на рынке и усилить конкуренцию среди арендодателей.
