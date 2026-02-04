Эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду квартир в некоторых регионах России

Эксперты рынка жилья прогнозируют возможное снижение цен на аренду квартир. Однако оно ожидается лишь в отдельных регионах России и будет незначительным.

Прежде всего точечная коррекция может затронуть эконом-сегмент. На это может повлиять снижение ключевой ставки Центробанка России, которое способно увеличить предложение на рынке и усилить конкуренцию среди арендодателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.