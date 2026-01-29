"Деньги 24": эксперт объяснил, почему ослабление мирового доллара не влияет на курс в РФ

Курс доллара продолжает снижаться на мировом рынке, достигнув минимума за 4 года. Однако, как отметил экономический обозреватель Константин Цыганков, это напрямую не отражается на котировках в России, где американская валюта по-прежнему торгуется в районе 77–78 рублей.

Эксперт пояснил, что падение индекса доллара связано с его ослаблением против корзины из 12 мировых валют, таких как евро, юань и швейцарский франк. Российский рубль при этом отвязан от этой динамики. Его курс полностью зависит от внутреннего баланса спроса и предложения валюты, который формируют импортеры и экспортеры.

