27 января, 13:30Экономика
"Деньги 24": производство человекоподобных роботов стало быстро расти в мире
В мире быстро растет производство человекоподобных роботов. В некоторых отраслях работники начали беспокоиться, не заменит ли их искусственный интеллект.
Пока об этом переживают представители творческих профессий, юристы, бухгалтеры и прочие "белые воротнички", у "голубых воротничков" еще более осязаемые заботы, которые можно выполнять при помощи искусственного интеллекта.
