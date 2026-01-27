"Деньги 24": производство человекоподобных роботов стало быстро расти в мире

В мире быстро растет производство человекоподобных роботов. В некоторых отраслях работники начали беспокоиться, не заменит ли их искусственный интеллект.

Пока об этом переживают представители творческих профессий, юристы, бухгалтеры и прочие "белые воротнички", у "голубых воротничков" еще более осязаемые заботы, которые можно выполнять при помощи искусственного интеллекта.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".