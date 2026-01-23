Каждая вторая пара спортивной обуви оказалась подделкой на маркетплейсах в России

Каждая вторая пара спортивной обуви на маркетплейсах в России оказалась подделкой, выяснили эксперты. Больше всего контрафакта встречается среди популярных брендов.

Для того чтобы решить эту проблему, могут ввести закон, связанный с системой маркировки товара. Однако покупателям стоит обращать внимание на некоторые детали – внимательно изучать фотографии обуви на сайте бренда и сравнивать, например, швы и точность нанесения логотипа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

