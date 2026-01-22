"Новости дня": новый дом по программе реновации начали заселять в Отрадном

В Отрадном проезде начали заселять новый дом по программе реновации. В него переедут почти 400 жителей 2 старых пятиэтажек, расположенных в этом же проезде и на Березовой аллее.

Новый дом находится близко к прежнему жилью, что позволит жителям посещать привычные школы, поликлиники и магазины. Квартиры в новостройке более просторные и светлые, с качественной отделкой.

