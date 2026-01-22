Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 12:00

Город

"Новости дня": новый дом по программе реновации начали заселять в Отрадном

"Новости дня": новый дом по программе реновации начали заселять в Отрадном

Москва закупила почти 2,5 тысячи единиц коммунальной техники в 2025 году

Экстремальные холода ожидаются в Москве

Собянин: около 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году

"Атмосфера": пасмурная погода со снегом ожидается в Москве 22 января

"Новости дня": ИИ-сервис для выявления остеопороза начали использовать в больницах Москвы

"Новости дня": мастер-класс лыжника Легкова прошел в "Лужниках"

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 22 января

"Утро": слабый ветер ожидается в Москве 22 января

Московская неделя хоккея пройдет с 3 по 7 февраля

В Отрадном проезде начали заселять новый дом по программе реновации. В него переедут почти 400 жителей 2 старых пятиэтажек, расположенных в этом же проезде и на Березовой аллее.

Новый дом находится близко к прежнему жилью, что позволит жителям посещать привычные школы, поликлиники и магазины. Квартиры в новостройке более просторные и светлые, с качественной отделкой.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городреновациявидео

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика