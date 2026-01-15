"Мослекторий": Сергей Брилев – о союзниках СССР в годы войны

Что на самом деле скрывалось под американским ленд-лизом? Что производила Южная Америка для Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и как это попадало в страну? Правда ли, что ВВС Гондураса прикрывали советские подводные лодки, бразильцы помогали в производстве пороха? Какое влияние это оказало на войну и будущие отношения с СССР?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет журналист, телеведущий, доктор исторических наук, Сергей Брилев.