15 января, 01:00

Наука

"Мослекторий": Сергей Брилев – о союзниках СССР в годы войны

"Мослекторий": Сергей Брилев – о союзниках СССР в годы войны

Крупный метеор сгорел в небе над Норвегией

Ученые выяснили, что нерегулярный сон в два раза увеличивает риск инфаркта и деменции

Ученые зафиксировали рекордный темп геомагнитных возмущений в начале 2026 года

МВД подготовило поправки в КоАП по протоколам для нетрезвых водителей

"Мослекторий": Мария Осетрова – о памяти человека

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС

"Мослекторий": Ос Арутюнян – об интеллекте животных

"Роскосмос" опубликовал фотографию туманности "Рождественская елка"

Новости мира: телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе

Что на самом деле скрывалось под американским ленд-лизом? Что производила Южная Америка для Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и как это попадало в страну? Правда ли, что ВВС Гондураса прикрывали советские подводные лодки, бразильцы помогали в производстве пороха? Какое влияние это оказало на войну и будущие отношения с СССР?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет журналист, телеведущий, доктор исторических наук, Сергей Брилев.

