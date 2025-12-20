В Москве стали популярными квартиры открытого типа

В Москве набирает популярность тенденция к созданию открытых жилых пространств. Владельцы квартир при ремонте все чаще отказываются от традиционной прихожей, считая ее бесполезной тратой квадратных метров.

Параллельно снижается спрос на большие кухни. Поскольку многие москвичи предпочитают заказывать готовую еду, кухонное пространство часто используется неэффективно, и ценные метры простаивают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.