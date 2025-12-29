В РФ мошенники придумали новую схему с обещанием пожизненной выплаты

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме. Аферисты убеждают россиян брать кредиты, обещая им пожизненную выплату дивидендов. Злоумышленники размещают в интернете объявления, адресованные россиянам, родившимся до 1990 или 1991 года.

В них утверждается о возможности получения пожизненных выплат. Когда потенциальная жертва переходит по ссылке, ей предлагают скачать несколько приложений, а затем разместить деньги на поддельном брокерском счете. Обман продолжается до тех пор, пока человек не осознает, что стал жертвой аферы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.