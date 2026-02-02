Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 февраля, 14:30

Экономика

"Деньги 24": россияне начали массово инвестировать в закрытые паевые фонды недвижимости

"Деньги 24": россияне начали массово инвестировать в закрытые паевые фонды недвижимости

"Деньги 24": смартфоны у столичных продавцов электроники подорожают на 10–30%

Спрос на "Семейную ипотеку" вырос в России

Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге

Новости регионов: многокилометровые заторы образовались на трассе М-12 в Башкирии

Российские ученые предложили разделить национальную валюту

Банки в РФ стали чаще отказывать в выдаче автокредитов

В России может появиться лимит на внесение наличных на счет через банкоматы

Проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс производителей

Рюмочная в районе Зюзино прекратило работу

Россияне начали активно инвестировать в закрытые паевые фонды недвижимости. По итогам прошлого года эксперты зафиксировали рекордный спрос на этот инструмент, а объем чистых активов под управлением таких фондов вырос в 1,5 раза и приблизился к триллиону рублей.

Как отмечает экономический обозреватель Евгений Беляков, драйверов роста было несколько. Это общий рост рынка коммерческой недвижимости, снижение ключевой ставки ЦБ и падение доходности банковских депозитов. Например, средняя ставка по вкладам упала с 22% до 15% годовых, что заставило многих искать более доходные альтернативы.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений БеляковМаксим ШаманинАлина Гилева

