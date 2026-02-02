"Деньги 24": россияне начали массово инвестировать в закрытые паевые фонды недвижимости

Россияне начали активно инвестировать в закрытые паевые фонды недвижимости. По итогам прошлого года эксперты зафиксировали рекордный спрос на этот инструмент, а объем чистых активов под управлением таких фондов вырос в 1,5 раза и приблизился к триллиону рублей.

Как отмечает экономический обозреватель Евгений Беляков, драйверов роста было несколько. Это общий рост рынка коммерческой недвижимости, снижение ключевой ставки ЦБ и падение доходности банковских депозитов. Например, средняя ставка по вкладам упала с 22% до 15% годовых, что заставило многих искать более доходные альтернативы.

