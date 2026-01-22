Bloomberg: Apple планирует переформатировать Siri в чат-бота

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Американская компания Apple планирует переформатировать свой голосовой помощник Siri в полноценного чат-бота в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, это позволит компании конкурировать с OpenAI и Google. Чат-бот уже получил рабочее название Campos.

Ожидается, что он полностью заменит текущий интерфейс приложения Siri. Чат-бот будет доступен на смартфонах, планшетах и компьютерах Apple.

Переформатирование Siri станет ключевым пунктом плана компании по осваиванию рынка ИИ. Обновление приложения могут представить в июне на Всемирной конференции разработчиков в Калифорнии. Его официальный выпуск ожидается в сентябре.

Ранее ChatGPT смог набрать максимальный балл по 9 предметам из 15 на вступительном экзамене в университеты Японии. В испытании также участвовали чат-боты Gemini и Claude Opus.

Общая точность ответов ChatGPT составила 97%. Claude Opus получил высший балл по 3 предметам, а Gemini – по 2.