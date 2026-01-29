Форма поиска по сайту

29 января, 14:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал об инвестициях в драгоценные металлы

"Деньги 24": эксперт объяснил, почему ослабление мирового доллара не влияет на курс в РФ

"Деньги 24": вторая попытка продать аэропорт Домодедово состоится 29 января

Курс доллара начал падать

В России предложили установить лимит до 10 банковских карт на 1 человека

"Деньги 24": новые требования к карточкам товаров на маркетплейсах появятся в России

"Деньги 24": поездки на такси подорожали на 25–30% из-за снегопадов в Москве

"Деньги 24": НДС могут ввести для зарубежных товаров на маркетплейсах

"Деньги 24": продажа снегоуборочной техники в Москве выросла на 700%

Рюмочная в районе Зюзино прекратит работу

Драгоценные металлы продолжают стремительно дорожать, что вызывает интерес у инвесторов. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал о способе вложиться в золото и серебро без физической покупки слитков или монет.

Для этого можно открыть обезличенный металлический счет (ОМС) через мобильное приложение банка. Стоимость виртуального металла на таком счете изменяется в соответствии с рыночной ценой. Спрос на металлические счета в прошлом году значительно вырос: в ВТБ – на 62%, в ПСБ – на 70%.

Ключевым фактором роста стали цены на металлы. Золото подорожало с 2 690 долларов за тройскую унцию в начале года до 5 290 долларов, а серебро – с 30 до 115 долларов. Доходность рублевых ОМС за этот период составила 40,4% по золоту и 168,4% – по серебру.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
Константин ЦыганковНаталия ШкодаРоман Карлов

