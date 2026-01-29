"Деньги 24": эксперт рассказал об инвестициях в драгоценные металлы

Драгоценные металлы продолжают стремительно дорожать, что вызывает интерес у инвесторов. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал о способе вложиться в золото и серебро без физической покупки слитков или монет.

Для этого можно открыть обезличенный металлический счет (ОМС) через мобильное приложение банка. Стоимость виртуального металла на таком счете изменяется в соответствии с рыночной ценой. Спрос на металлические счета в прошлом году значительно вырос: в ВТБ – на 62%, в ПСБ – на 70%.

Ключевым фактором роста стали цены на металлы. Золото подорожало с 2 690 долларов за тройскую унцию в начале года до 5 290 долларов, а серебро – с 30 до 115 долларов. Доходность рублевых ОМС за этот период составила 40,4% по золоту и 168,4% – по серебру.

Подробнее – в программе "Деньги 24".