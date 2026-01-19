"Московский патруль": правоохранители накрыли сеть подпольных типографий

Правоохранительные органы провели масштабную операцию против сети нелегальных типографий, которые годами изготавливали поддельные документы. Было изъято множество паспортов, дипломов и водительских удостоверений, которые невозможно было отличить от оригинальных даже при визуальной проверке.

Преступный синдикат работал через 200 онлайн-площадок и ежедневно получал до тысячи заказов. Общий оборот незаконного бизнеса, по данным следствия, превысил 2,5 миллиарда рублей. Только покупателей фальшивых дипломов о профессиональном образовании насчитывается более 100 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Московский патруль".