19 января, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": правоохранители накрыли сеть подпольных типографий

"Московский патруль": правоохранители накрыли сеть подпольных типографий

Правоохранительные органы провели масштабную операцию против сети нелегальных типографий, которые годами изготавливали поддельные документы. Было изъято множество паспортов, дипломов и водительских удостоверений, которые невозможно было отличить от оригинальных даже при визуальной проверке.

Преступный синдикат работал через 200 онлайн-площадок и ежедневно получал до тысячи заказов. Общий оборот незаконного бизнеса, по данным следствия, превысил 2,5 миллиарда рублей. Только покупателей фальшивых дипломов о профессиональном образовании насчитывается более 100 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

