Собянин: проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку

Участники программы "Сделано в Москве" получили больше 1,5 миллиарда рублей дополнительной выручки в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Результат стал возможен благодаря комплексной поддержке, партнерским программам с ведущими маркетплейсами, брендированным витринам, специальным промо-кампаниям и масштабным городским мероприятиям, добавил мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.