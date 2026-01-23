23 января, 12:45Мэр Москвы
Собянин: проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку
Участники программы "Сделано в Москве" получили больше 1,5 миллиарда рублей дополнительной выручки в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Результат стал возможен благодаря комплексной поддержке, партнерским программам с ведущими маркетплейсами, брендированным витринам, специальным промо-кампаниям и масштабным городским мероприятиям, добавил мэр.
