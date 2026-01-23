Форма поиска по сайту

23 января, 12:45

Мэр Москвы

Собянин: проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку

Собянин: материалы для дорожного ремонта производятся на московских заводах

Собянин: родильный дом откроется в обновленном корпусе ГКБ им Вересаева

Собянин и Мурашко осмотрели итоги реконструкции корпуса больницы имени Вересаева

Собянин: для обслуживания "Большого Сити" построят около 25 км дорог

Собянин: около 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году

Собянин: открыт новый участок Коммунарского шоссе

"Новости дня": Собянин открыл дублер Калужского шоссе в ТиНАО

"Новости дня": Сергей Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

Сергей Собянин открыл новый участок Коммунарского шоссе

Участники программы "Сделано в Москве" получили больше 1,5 миллиарда рублей дополнительной выручки в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Результат стал возможен благодаря комплексной поддержке, партнерским программам с ведущими маркетплейсами, брендированным витринам, специальным промо-кампаниям и масштабным городским мероприятиям, добавил мэр.

мэр Москвы

