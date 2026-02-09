Собянин рассказал Путину о развитии московской транспортной системы

Москва продолжает активно развивать транспортную инфраструктуру. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным. Темпы строительства метро в последние 15 лет стали рекордными. К 2032 году планируется открыть 34 новые станции, что позволит удвоить протяженность линий по сравнению с 2010 годом.

Город также приступает к практической реализации проекта Центрального транспортного узла, который охватит около 30 миллионов жителей. После завершения проектирования в 2025 году началась реконструкция для улучшения железнодорожного сообщения с Ярославлем, Тулой, Тверью и Смоленском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.