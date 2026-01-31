Собянин: образовательный комплекс в ЮАО построят по индивидуальному проекту

В Даниловском районе Москвы построят образовательный комплекс, где смогут учиться почти 1,5 тысячи ребят. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, общая площадь нового комплекса составляет больше 27 тысяч квадратных метров. Там будут блоки для школьников и для дошколят. Для учеников оборудуют современные кабинеты, спортзалы и медиатеку. У малышей помимо групп будут кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, два музыкальных и два физкультурных зала.

