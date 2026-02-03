03 февраля, 16:30Мэр Москвы
Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий
Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий. Они находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах и в настоящее время занимают устаревшие объекты.
В Коммунарке планируется строительство офисов и производственных баз для предприятий электронной, легкой, пищевой, ювелирной и фарфорово-фаянсовой промышленности. В рамках этих проектов будет построено более 220 тысяч квадратных метров недвижимости.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.