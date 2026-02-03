Форма поиска по сайту

03 февраля, 16:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин: две новые площадки включены в программу реновации

Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Собянин утвердил строительство домов для реновации в Нагатино-Садовниках

Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

Собянин объявил о начале строительства промышленного объекта в ТиНАО

Собянин: в ТиНАО началось строительство крупного промышленного объекта

Собянин рассказал, как проект "Производительность труда" помогает бизнесу

Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Собянин: выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий. Они находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах и в настоящее время занимают устаревшие объекты.

В Коммунарке планируется строительство офисов и производственных баз для предприятий электронной, легкой, пищевой, ювелирной и фарфорово-фаянсовой промышленности. В рамках этих проектов будет построено более 220 тысяч квадратных метров недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

