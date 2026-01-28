"Новости дня": в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по реновации

В Савеловском районе Москвы передали под заселение первый жилой комплекс по программе реновации. В новостройках на 2-йй Хуторской улице расположены 517 квартир и подземный паркинг.

Дома подключены к индивидуальному тепловому пункту, а также оснащены автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Это значит, что жители будут меньше платить за коммунальные услуги.

Подробнее – в программе "Новости дня".