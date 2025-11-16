Минкульт Польши потребовал отменить в ФРГ аукцион по продаже связанных с Холокостом лотов

Фото: ТАСС/Валерий Генде-Роте

Министерство культуры и национального наследия Польши потребовало отменить аукцион в Германии по продаже предметов, связанных с Холокостом, передает Polsat News.

Аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе планирует выставить на продажу 632 документа и предмета, которые связаны с Холокостом, в том числе те, что принадлежали жертвам. В министерстве отметили, что осуждают действия Felzmann и не приемлют обращения с "памятью жертв как с товаром".

"Это не товар, а ответственность – моральная, историческая и человеческая. Подобные действия категорически неприемлемы", – подчеркнули в Минкульте Польши.

Министерство призвало представителей аукционного дома "к элементарной порядочности и достоинству" и указали на то, что торги должны быть отменены. Предметы, выставленные на продажу, должны быть возвращены в учреждения, которые "с уважением и бережностью" хранят память о жертвах нацистских преступлений.

"Память не продается и никогда не будет продаваться", – добавили в Минкульте.

МИД Польши поддержал данное заявление и также потребовал отменить аукцион. Felzmann призвали к возвращению предметов в "места памяти", где они смогут выполнить "свою истинную роль".

Торги должны начаться в понедельник, 17 ноября. На продажу планируется выставить, например, письмо аключенного из концентрационного лагеря Освенцим адресату в Кракове, звезду Давида с одежды евреев из лагеря Бухенвальд, медицинское решение из концлагеря Дахау о принудительной стерилизации заключенного и многое другое.

