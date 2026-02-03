Собянин рассказал о результатах проекта "Производительность труда" в Москве

Более 15 миллиардов рублей за 4 года получил столичный бизнес благодаря проекту "Производительность труда". Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что этого удалось достичь без дополнительных финансовых затрат.

К проекту уже присоединились более 500 компаний, 480 предприятий завершили активную фазу. Это позволило повысить производительность труда в 1,5 раза, сократить время выполнения процессов на треть и почти на столько же уменьшить объем незавершенного производства.

