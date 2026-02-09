Собянин рассказал о применении инновационных технологий строительства в Москве

Четверть миллиона москвичей уже переехала в новые квартиры по программе реновации. Темпы строительства жилья по программе будут увеличены. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

Для ускорения строительства используются инновационные технологии. В конце 2025 года в Черемушках сдали первый дом, построенный из крупных модулей за полгода, что в три раза быстрее стандартного монолитного строительства.

Модули производят на роботизированном заводе в ТиНАО. Как отметил Собянин, это первый в мире завод с такими блоками площадью 90 квадратных метров, которые представляют собой целую квартиру. Монтаж дома занимает 100 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.