09 февраля, 12:30Экономика
"Деньги 24": почти 400 тыс жалоб направили россияне на банки в 2025 году
Россияне в 2025 году направили в Центробанк почти 400 тысяч жалоб на банки, МФО и страховые компании. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, в основном претензии были связаны с ограничениями в переводах и блокировкой карт.
Также сообщения содержали недовольство навязыванием услуг в потребительских займах и автокредитовании. Еще одной распространенной темой обращений стало мошенничество.
Подробнее – в программе "Деньги 24".