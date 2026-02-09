"Деньги 24": почти 400 тыс жалоб направили россияне на банки в 2025 году

Россияне в 2025 году направили в Центробанк почти 400 тысяч жалоб на банки, МФО и страховые компании. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, в основном претензии были связаны с ограничениями в переводах и блокировкой карт.

Также сообщения содержали недовольство навязыванием услуг в потребительских займах и автокредитовании. Еще одной распространенной темой обращений стало мошенничество.

Подробнее – в программе "Деньги 24".