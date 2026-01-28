"Деньги 24": Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

Министерство финансов предложило легализовать онлайн-казино в России. По оценкам, порядка нескольких миллионов человек участвуют в азартных играх онлайн.

Нелегальные ставки за 2025 год составили 3 триллиона рублей. Минфин планирует на этот сегмент ввести налог от выручки до 30%, а также установить минимальный возраст пользователей 21 год.

Подробнее в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.