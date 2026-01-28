Форма поиска по сайту

28 января, 13:30

Политика

"Деньги 24": Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

В Госдуме предложили сократить рабочий день для одного из многодетных родителей

Новости мира: Трамп заявил о приближении крупных американских сил к Ирану

Группировка "Восток" нанесла удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

В Госдуме предложили упростить правила регистрации тюнингованных автомобилей

Новости мира: Трамп повесил совместное фото с Путиным в Белом доме

В России предложили компенсировать детям отсутствие алиментов

В России могут ввести ограничения на рост цен в такси

Путин возложил букет роз к братской могиле на Пискаревском кладбище

Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке

Министерство финансов предложило легализовать онлайн-казино в России. По оценкам, порядка нескольких миллионов человек участвуют в азартных играх онлайн.

Нелегальные ставки за 2025 год составили 3 триллиона рублей. Минфин планирует на этот сегмент ввести налог от выручки до 30%, а также установить минимальный возраст пользователей 21 год.

Подробнее в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Программа: Деньги 24
Константин Цыганков

