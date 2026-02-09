09 февраля, 06:30Безопасность
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черных кредиторов"
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черных кредиторов". При оформлении займа в любой финансовой организации нужно обязательно сначала проверить ее наличие в реестре Банка России.
Как отметили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, именно этот факт является гарантией безопасности. Если компании нет в этом списке, то обращаться к ней категорически не рекомендуется.
