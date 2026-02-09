Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черных кредиторов". При оформлении займа в любой финансовой организации нужно обязательно сначала проверить ее наличие в реестре Банка России.

Как отметили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, именно этот факт является гарантией безопасности. Если компании нет в этом списке, то обращаться к ней категорически не рекомендуется.

