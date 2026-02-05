В России предложили штрафовать авиакомпании на полную стоимость билета за овербукинг

Генеральная прокуратура России предложила внести изменения в Воздушный кодекс, чтобы обязать авиакомпании выплачивать полную стоимость билета пассажирам, которые не получили место на рейсе из-за практики сверхбронирования.

Согласно инициативе, если перевозчик отказывает пассажиру в посадке по причине овербукинга, он обязан в течение 10 дней выплатить штраф в размере полной стоимости билета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.