05 февраля, 07:55Транспорт
"Новости дня": две новые парковки открылись в районе Соколиная гора
В районе Соколиная гора для удобства жителей открылись две новые парковки со шлагбаумами. На шоссе Энтузиастов парковка работает с почасовой оплатой, в Электродном проезде – предлагает двойной тариф: абонемент для постоянных пользователей и перехватывающий.
По условиям перехватывающего тарифа, если совершить две поездки на метро, МЦК или МЦД, парковка в Электродном проезде будет бесплатной. Это стимулирует москвичей пересаживаться на более экологичный транспорт.
Подробнее – в программе "Новости дня".