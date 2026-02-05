"Новости дня": две новые парковки открылись в районе Соколиная гора

В районе Соколиная гора для удобства жителей открылись две новые парковки со шлагбаумами. На шоссе Энтузиастов парковка работает с почасовой оплатой, в Электродном проезде – предлагает двойной тариф: абонемент для постоянных пользователей и перехватывающий.

По условиям перехватывающего тарифа, если совершить две поездки на метро, МЦК или МЦД, парковка в Электродном проезде будет бесплатной. Это стимулирует москвичей пересаживаться на более экологичный транспорт.

Подробнее – в программе "Новости дня".