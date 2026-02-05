Форма поиска по сайту

05 февраля, 07:55

Транспорт

"Новости дня": две новые парковки открылись в районе Соколиная гора

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 февраля

"Новости дня": новый подземный переход открыли на станции метро "Вавиловская" в Москве

Новости регионов: поезда из Крыма в Москву задерживаются из-за пожара в Тамбовской области

Расписание электричек изменилось из-за морозов в Москве

Новости Московского транспорта

Вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Новости градостроительного комплекса Москвы

Маршрут Т2 станет самым длинным городским трамвайным диаметром в мире

Суммарная длина двух трамвайных диаметров в Москве составит почти 60 километров

В районе Соколиная гора для удобства жителей открылись две новые парковки со шлагбаумами. На шоссе Энтузиастов парковка работает с почасовой оплатой, в Электродном проезде – предлагает двойной тариф: абонемент для постоянных пользователей и перехватывающий.

По условиям перехватывающего тарифа, если совершить две поездки на метро, МЦК или МЦД, парковка в Электродном проезде будет бесплатной. Это стимулирует москвичей пересаживаться на более экологичный транспорт.

