Практику овербукинга компании S7 Airlines признали незаконной. С претензиями в суд обратилась транспортная прокуратура.

Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи, когда на рейс бронировали больше пассажирских мест, чем есть на борту. Также компания в одностороннем порядке изменяла условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета. Кроме того, некоторые инструкции, которые применял перевозчик, носят дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров.

