29 января, 07:15

Транспорт

Практику овербукинга компании S7 Airlines признали незаконной

Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов

"Московский патруль": в Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство жены и сына

Дело о незаконном увольнении сотрудницы московского НИИ вернули на рассмотрение

Верховный суд признал незаконным увольнение сотрудницы за прогул из-за снегопада

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

Следователи попросили арестовать собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Химкинский суд продлил арест обвиняемому в избиении ребенка в аэропорту Шереметьево

"Московский патруль": процесс по делу о заказных убийствах начался в Одинцовском суде

Практику овербукинга компании S7 Airlines признали незаконной. С претензиями в суд обратилась транспортная прокуратура.

Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи, когда на рейс бронировали больше пассажирских мест, чем есть на борту. Также компания в одностороннем порядке изменяла условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета. Кроме того, некоторые инструкции, которые применял перевозчик, носят дискриминационный порядок определения приоритета пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судытранспортвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

