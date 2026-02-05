"Деньги 24": объем средств россиян на банковских счетах достиг 67 трлн рублей

Объем средств россиян на банковских счетах впервые достиг 67 триллионов рублей, показав рост на 16% за прошлый год. При этом часть финансовых организаций неожиданно начала повышать ставки по вкладам.

Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, это связано с изменением инфляционной динамики. После замедления роста цен в декабре до 5,6% годовых в январе инфляция вновь ускорилась, превысив 2% с начала года.

Это заставило рынок пересмотреть ожидания относительно сроков снижения ключевой ставки Центробанком России, которую 13 февраля, вероятно, оставят на уровне 16% годовых. В таких условиях банки, особенно по долгосрочным вкладам от полугода, стали предлагать более высокие проценты.

Подробнее – в программе "Деньги 24".