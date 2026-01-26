Форма поиска по сайту

Новости

26 января, 07:30

Экономика

Оборот российских онлайн-площадок вырос в 10 раз за последние 5 лет

ОЭЗ "Технополис Москва" объединила свыше 240 предприятий

"Московский патруль": почти половина кроссовок на маркетплейсах оказалась подделкой

"Деньги 24": 37 тысяч рублей составила минимальная ставка аренды квартиры в Москве

"Деньги 24": экономический эксперт назвал причины значительного укрепления рубля

"Деньги 24": объем наличных денег на руках россиян вырос на 1 триллион рублей

"Деньги 24": в России почти на треть упали продажи ноутбуков

Собянин: проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку

"Деньги 24": стоимость аренды квартир снизилась в семи районах Москвы за год

"Деньги 24": курс доллара на внебиржевых торгах упал до 75 рублей

Российским торговым центрам предстоит серьезная трансформация из-за конкуренции с маркетплейсами. За последние 5 лет оборот онлайн-площадок вырос в 10 раз, и основная доля покупок одежды и обуви перешла в интернет.

Как отмечают участники рынка, теперь покупатели приезжают в торговые центры в основном для примерки товаров или совершения импульсных покупок. Долгосрочно это грозит ТЦ серьезными убытками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

