Оборот российских онлайн-площадок вырос в 10 раз за последние 5 лет

Российским торговым центрам предстоит серьезная трансформация из-за конкуренции с маркетплейсами. За последние 5 лет оборот онлайн-площадок вырос в 10 раз, и основная доля покупок одежды и обуви перешла в интернет.

Как отмечают участники рынка, теперь покупатели приезжают в торговые центры в основном для примерки товаров или совершения импульсных покупок. Долгосрочно это грозит ТЦ серьезными убытками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.