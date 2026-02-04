04 февраля, 06:15Общество
Конституционный суд России разрешил регистрировать граждан в апартаментах
Конституционный суд России разрешил временную регистрацию граждан в апартаментах. Этот вид помещений относится к нежилым, но по проектной документации сходен с квартирами и используется для личных и бытовых нужд.
Ранее невозможность регистрации в апартаментах суд расценил как ограничение конституционного права граждан на свободный выбор места пребывания. Однако суд подчеркнул, что речь идет именно о временной регистрации по месту пребывания, а не о постоянной регистрации по месту жительства.
