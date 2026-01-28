Блогер Гасанов попросил прекратить в отношении него дело об отмывании миллионов

Блогер Гусейн Гасанов попросил прекратить в отношении него уголовное дело об отмывании более чем 60 миллионов рублей. Он уверяет, что не знал о преступной схеме, сообщили СМИ. Подробности в материале Москвы 24.

Свыше 60 миллионов

Фото: legion-media.com/ТАСС/Эрик Романенко

Блогер Гусейн Гасанов и его адвокат Михаил Юсупов попросили прекратить уголовное преследование в отношении инфлюенсера по делу об отмывании свыше 60 миллионов рублей, сообщил телеграм-канал Baza.

"Его действия по расходованию указанных денежных средств не могут образовывать состав легализации, ввиду отсутствия умысла", – утверждает Юсупов.

По версии защиты, блогер считал, что получал средства от законной предпринимательской деятельности и не осознавал криминальный характер действий.

Тем временем прокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении Гасанова. Материалы направлены в надзорное ведомство Южного административного округа для утверждения обвинения.

По версии следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Для легализации денег блогер заключил договор купли-продажи недвижимости на 1-м Красногвардейском проезде. Общая сумма сделки превысила 68 миллионов рублей.

Ему заочно предъявили обвинение по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и объявили в международный розыск в мае 2025-го. Причиной стал отъезд Гасанова из страны в феврале того же года. СМИ предположили, что он может скрываться в ОАЭ. В случае задержания Гасанов будет заключен под стражу.

В конце мая 2025-го блогер через адвокатов пытался оспорить заочный арест, но Мосгорсуд подтвердил законность вынесенного ранее решения и отклонил апелляционную жалобу защиты.

Мыслить, как миллионер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gusein.gasanov

Гусейн Гасанов прославился в 2010-х годах благодаря вайнам – коротким юмористическим роликам, сценарии к которым поначалу придумывал сам, снимал на телефон и выкладывал в соцсети. Впоследствии инфлюенсер обзавелся командой и стал делать более профессиональные видео. Его аудитория в одной из соцсетей выросла до 31 миллиона подписчиков.

По данным СМИ, параллельно с видеопроектами Гасанов пробовал себя в музыке и выпустил несколько треков.

Большая популярность пришла к блогеру после запуска курса в 2021 году, на котором он учил подписчиков мыслить, как миллионер. Программа создавалась для тех, кто хотел создать эффективный бизнес и увеличить доход: Гасанов обещал за 6 недель научить ставить и реализовывать цели, "видеть новые возможности и идеи" и, главное, кардинально изменить мышление.

Однако в июне 2024-го Федеральная налоговая служба подала иск с требованием взыскать имущество блогера на 112 миллионов рублей. По данным СМИ, позже Гасанов погасил задолженность, поэтому дело было прекращено.

При этом в июле того же года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила подписчикам, что несколько компаний Гасанова закрыли за долги перед государством.