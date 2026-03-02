В России мошенники начали рассылать вирусные файлы под видом полезных

У мошенников появилась новая схема обмана, предупредила пресс-служба Банка России. Аферисты начали рассылать в мессенджерах и соцсетях вирусные файлы под видом полезных.

Если человек скачает и откроет их, то злоумышленники получат полный дистанционный контроль над его устройством. Аферисты могут читать входящие СМС, видеть звонки и управлять любыми функциями телефона жертвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.