Аллергологи составили антирейтинг цветов к 8 Марта

В преддверии 8 Марта аллергологи составили антирейтинг цветов, которые вызывают сильную реакцию. Возглавляет список мимоза. Концентрат ее пыльцы может вызвать отек слизистой. От аромата лилий появляется головная боль.

Хризантемы, астры и гиацинты опасны для тех, у кого аллергия на пыльцу сорных трав. Черемуха выделяет фитонциды, которые в закрытой комнате провоцируют острый приступ. Полевые цветы также содержат большое количество пыльцы.

