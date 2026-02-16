Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 16:30

Город

Занятия для учеников медклассов начали проводить в больницах Москвы

Занятия для учеников медклассов начали проводить в больницах Москвы

Урок "Разговоры о важном" ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 953 района Бибирево

Экскурсии для учеников медклассов провели в крупнейших московских больницах

Более трети выпускников вузов в России оказались слишком образованными

Участники "Движения первых" получат допбаллы при поступлении в педагогические вузы

Предмет "Духовно-нравственная культура России" появится в школах

Собянин: пилотный курс по ИИ объединил 12 тыс пятиклассников в Москве

Собянин: здание школы № 1574 обновляют, сохраняя его архитектурную уникальность

"Новости дня": столичные колледжи открыли двери для будущих абитуриентов

В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

Для столичных учеников медицинских классов проводят занятия в крупнейших городских больницах. На них будущие врачи могут узнать, с какими сложностями сталкиваются медики и какие направления станут наиболее актуальными в будущем.

Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, юные москвичи получили возможность еще в школе убедиться в своем выборе и даже получить первый опыт. Ребята работают на симуляторах и разбирают настоящие истории болезней под присмотром ведущих специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоМаксим Шаманин

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика