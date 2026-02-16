Занятия для учеников медклассов начали проводить в больницах Москвы

Для столичных учеников медицинских классов проводят занятия в крупнейших городских больницах. На них будущие врачи могут узнать, с какими сложностями сталкиваются медики и какие направления станут наиболее актуальными в будущем.

Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, юные москвичи получили возможность еще в школе убедиться в своем выборе и даже получить первый опыт. Ребята работают на симуляторах и разбирают настоящие истории болезней под присмотром ведущих специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.