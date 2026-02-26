Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 22:15

Общество

В КГХ назвали штатной ситуацию с таянием огромного количества снега в Москве

В КГХ назвали штатной ситуацию с таянием огромного количества снега в Москве

"Качество жизни": врач рассказала, для чего нужен коллаген

Таяние снега в Москве начнется в первую неделю марта

"Вопрос спорный": нужно ли отдыхать друг от друга в отношениях

Тюльпаны подорожали к 8 Марта почти на 7% в Москве

Московский омбудсмен Татьяна Потяева подвела итоги работы за 2025 год

Более 5 тонн гуманитарной помощи передали волонтеры жителям ДНР и бойцам СВО

Усадьба Воронцово стала доступна для свадебных церемоний

Штрафы до 10 тыс рублей будут грозить за иностранные вывески в РФ с 1 марта

Вывески магазинов в РФ обяжут переводить на русский язык с 1 марта

Ситуация, при которой растает огромное количество снега, – штатная для коммунальных служб Москвы. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства (КГХ).

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ. Их общая площадь составляет 50 тысяч квадратных километров.

Высота снежного покрова превысила обычные значения вдвое. Какая работа предстоит специалистам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодаЖКХгородвидеоДиана ЖуковаЕкатерина Ефимцева

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика