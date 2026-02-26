В КГХ назвали штатной ситуацию с таянием огромного количества снега в Москве

Ситуация, при которой растает огромное количество снега, – штатная для коммунальных служб Москвы. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства (КГХ).

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ. Их общая площадь составляет 50 тысяч квадратных километров.

Высота снежного покрова превысила обычные значения вдвое. Какая работа предстоит специалистам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.