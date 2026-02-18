"Новости дня": потенциальных авиадебоширов начнут выявлять до посадки

Потенциальных авиадебоширов начнут выявлять до посадки – рекомендации авиакомпаниям разослала транспортная полиция. Потенциально опасных людей "возьмут на карандаш" в здании аэропорта, чтобы другие пассажиры не стали заложниками ситуации.

В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, особенно в ночные часы. Отмечается, что температуру в батареях повышают постепенно, поэтому для жителей не возникает никаких неудобств.

Детский сад в виде стопки разноцветных тетрадей построят в Нижегородском районе. Его смогут посещать около 150 детей. По задумке авторов, необычная форма здания будет развивать у малышей фантазию и с детства прививать им чувство прекрасного.

Подробнее – в программе "Новости дня".

