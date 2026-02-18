Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 февраля, 02:40

Транспорт

"Новости дня": потенциальных авиадебоширов начнут выявлять до посадки

"Новости дня": потенциальных авиадебоширов начнут выявлять до посадки

Пассажиры трамвая в Москве пожаловались на устроившую конфликт женщину-контролера

Около 100 км новых дорог строят в Москве каждый год

Дополнительный участок МСД построят вдоль Каспийской улицы

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт 18 февраля из-за непогоды

С 2011 года в Москве построили 1,6 тыс километров дорог

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Движение на востоке Москвы ускорится благодаря новой 200-метровой эстакаде

Тематический поезд в честь китайского Нового года запустили в московском метро

"Новости дня": перекупщиков железнодорожных билетов будут штрафовать в России

Потенциальных авиадебоширов начнут выявлять до посадки – рекомендации авиакомпаниям разослала транспортная полиция. Потенциально опасных людей "возьмут на карандаш" в здании аэропорта, чтобы другие пассажиры не стали заложниками ситуации.

В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, особенно в ночные часы. Отмечается, что температуру в батареях повышают постепенно, поэтому для жителей не возникает никаких неудобств.

Детский сад в виде стопки разноцветных тетрадей построят в Нижегородском районе. Его смогут посещать около 150 детей. По задумке авторов, необычная форма здания будет развивать у малышей фантазию и с детства прививать им чувство прекрасного.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородЖКХвидео

