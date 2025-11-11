Форма поиска по сайту

11 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": перекупщика культурных ценностей задержали в Подмосковье

"Московский патруль": перекупщика культурных ценностей задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержан 54-летний житель Балашихи, занимавшийся нелегальным ввозом культурных ценностей. Мужчина заказывал предметы искусства из Великобритании, но оформлял их как обычные безделушки.

Он указывал в декларации заниженную стоимость и ложные сведения об отправителях. При обысках у задержанного изъяли фарфоровые скульптуры, морские кортики и антикварные бинокли.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

