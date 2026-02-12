Новости Москвы: почти 140 безбилетников поймали у станции метро "Выхино"

У станции метро "Выхино" в Москве поймали почти 140 безбилетников. Двух нарушителей, у которых не было документов, доставили в отделение полиции. Всего контролеры за день успели проверить полсотни автобусов и больше 1 700 проездных. Они напомнили, что попытка сэкономить или проехать по чужой соцкарте может обернуться штрафом. Его сумма составляет 5 тысяч рублей.

Поездки пассажиров по зеленой ветке метро становятся еще комфортнее. Там уже курсируют 48 вагонов "Москва-2026". Эта серия считается одной из самых технологичных в мире. Еще несколько таких составов находится в обкатке. Они должны проехать более 300 километров без нареканий, чтобы начать возить пассажиров. Всего в ближайшие два года город получит более 700 таких вагонов. Они завершат обновление Замоскворецкой и выйдут на будущую Рублево-Архангельскую линию.

