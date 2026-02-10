Строительство пешеходного моста на Болотной набережной началось в Москве

В центре Москвы началось строительство нового пешеходного моста на Болотной набережной. Его длина составит 170 метров. Сооружение соединит набережную с островом Балчуг, завершив непрерывный прогулочный маршрут от Воробьевых гор через Парк Горького и Крымскую набережную.

Как сообщил заместитель начальника управления по благоустройству городской среды департамента капитального ремонта Москвы Иван Собкалов, мост позволит сократить путь движения по набережной почти в 2 раза. Строительство ведут с воды, чтобы минимально занимать городскую территорию.

