13 февраля, 07:51

Происшествия

Движение на МКАД в районе Ярославского шоссе восстановлено после аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на 94-м километре МКАД в районе Ярославского шоссе восстановлено после ДТП, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной дорожного инцидента стал мусоровоз, который перевернулся при съезде с Ярославского шоссе на кольцевую автодорогу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник. Уточняется, что водитель мусоровоза не пострадал.

ДТП на МКАД произошло утром 13 февраля в районе съезда 93А. Из-за этого движение по съезду было перекрыто в обе стороны. Автомобилистов призывали выбирать иные пути для объезда.

До этого один человек погиб в дорожной аварии в ТиНАО. По предварительной информации, ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Там столкнулись два легковых и один грузовой автомобили. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель одного из легковых авто.

происшествияДТПгород

