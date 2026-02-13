13 февраля, 07:51Происшествия
Движение на МКАД в районе Ярославского шоссе восстановлено после аварии
Движение на 94-м километре МКАД в районе Ярославского шоссе восстановлено после ДТП, передает пресс-служба столичного Дептранса.
Причиной дорожного инцидента стал мусоровоз, который перевернулся при съезде с Ярославского шоссе на кольцевую автодорогу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник. Уточняется, что водитель мусоровоза не пострадал.
ДТП на МКАД произошло утром 13 февраля в районе съезда 93А. Из-за этого движение по съезду было перекрыто в обе стороны. Автомобилистов призывали выбирать иные пути для объезда.
До этого один человек погиб в дорожной аварии в ТиНАО. По предварительной информации, ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Там столкнулись два легковых и один грузовой автомобили. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель одного из легковых авто.