Бесплатные кружки и секции открыты в ЮВАО для детей бойцов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 10 некоммерческих организаций (НКО), дворцы культуры и библиотеки на юго-востоке Москвы поддерживают детей из семей участников СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ребят приглашают на образовательные курсы, занятия в спортивных секциях и творческие мастер-классы. Дети бойцов также могут получить психологическую поддержку.

К примеру, в Люблине для поддержки семей участников СВО был создан благотворительный фонд "Добрые руки", в котором дети и взрослые могут получить помощь квалифицированных психологов. Фонд также еженедельно обеспечивает детей из 8 семей одеждой, игрушками и прочими необходимыми вещами.

Совместно с партнерами организация проводит для детей творческие занятия и мастер-классы по развитию когнитивных навыков и инжинирингу.

В Марьине работает региональная общественная организация "Семья XXI века", в которой можно посещать занятия по рукоделию. Дети из 10 семей учатся декорировать и шить, создают поделки на бесплатных мастер-классах. К 23 февраля ребята сделают для своих отцов бумажные сувениры и украсят пряники, рассказала глава организации Ирина Галкина.

Занятия также могут посещать дети из социально незащищенных семей, а при наличии мест – все желающие. В организации также устраивают для жителей района различные спортивные мероприятия.

Кроме того, в Марьине работает автономная некоммерческая организация (АНО) "Мельба", в которой более 20 детей бесплатно посещают тренировки по карате, айкидо и хореографии.

НКО "Борцы за добро" работает в Рязанском районе Москвы. Здесь дети участников СВО бесплатно посещают секции самбо и дзюдо. В свою очередь, в некоммерческой организации "Велес" в Южнопортовом районе свыше 30 детей бесплатно занимаются гимнастикой и ходят на творческие мастер-классы.

Общественная организация "Овертайм" в Некрасовке помогает дошкольникам подготовиться к первому классу. Здесь же проводятся познавательные игры.

В АНО "Перспектива" ребята могут посещать мастер-классы по живописи и скульптуре, а в АНО "Моя дружная семья" – осваивать нейрографику и основы рисования.

Около 30 детей бойцов участвуют в программах дворцов культуры и библиотек ЮВАО. В этих учреждениях ребята учатся игре на музыкальных инструментах, знакомятся с основами композиции и цветоведения и многое другое. Дети участников СВО также могут бесплатно присоединиться к творческим кружкам в культурном центре "Москвич", Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А. Грина и библиотеке № 128 – культурном центре М.А. Шолохова.

Вместе с тем в Москве стартовала акция по сбору подарков для участников спецоперации. Она продлится до 23 февраля. Горожане и столичные организации смогут передать бойцам предметы личной гигиены, перчатки, термобелье, сладости и многое другое.

Всего в городе работают более 50 пунктов приема. Их можно найти в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает", павильонах "Фабрика подарков" на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве", а также в волонтерских окружных центрах "Доброе место".