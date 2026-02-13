Песков заявил, что России важно сохранять историческую память о ВОВ

Фото: kremlin.ru

России важно хранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны (ВОВ) на фоне игнорирования исторических фактов многими зарубежными странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о приглашении иностранных лидеров на празднование 81-й годовщины Победы в ВОВ.

"Для нас вообще, для нашей страны на фоне такого международного игнорирования истории очень важно хранить память о той войне и о тех жертвах, которые принесла наша страна на алтарь Победы", – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее монумент легендарному разведчику, ветерану Великой Отечественной войны и Герою Российской Федерации Алексею Ботяну установили в Покровском парке на территории района Чертаново Южное. Скульптуру выполнили из бронзы по проекту специалиста Михаила Баскакова.

В начале февраля Сергей Собянин поздравил ветеранов ВОВ и всех москвичей с 83-й годовщиной окончания Сталинградской битвы. Градоначальник подчеркнул, что после победы в этой битве произошел серьезный перелом в Великой Отечественной войне.