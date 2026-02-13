Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 07:54

Политика

Песков заявил, что России важно сохранять историческую память о ВОВ

Фото: kremlin.ru

России важно хранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны (ВОВ) на фоне игнорирования исторических фактов многими зарубежными странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о приглашении иностранных лидеров на празднование 81-й годовщины Победы в ВОВ.

"Для нас вообще, для нашей страны на фоне такого международного игнорирования истории очень важно хранить память о той войне и о тех жертвах, которые принесла наша страна на алтарь Победы", – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее монумент легендарному разведчику, ветерану Великой Отечественной войны и Герою Российской Федерации Алексею Ботяну установили в Покровском парке на территории района Чертаново Южное. Скульптуру выполнили из бронзы по проекту специалиста Михаила Баскакова.

В начале февраля Сергей Собянин поздравил ветеранов ВОВ и всех москвичей с 83-й годовщиной окончания Сталинградской битвы. Градоначальник подчеркнул, что после победы в этой битве произошел серьезный перелом в Великой Отечественной войне.

"Московский патруль": в Москве двух ветеранов ВОВ поздравили с 95-летием

Читайте также


властьполитика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика