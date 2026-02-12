Монумент Герою России Алексею Ботяну появился в Покровском парке

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Монумент легендарному разведчику, ветерану Великой Отечественной войны и Герою Российской Федерации Алексею Ботяну установили в Покровском парке на территории района Чертаново Южное. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Скульптуру выполнили из бронзы по проекту специалиста Михаила Баскакова. Инициаторами установки памятника стали Служба внешней разведки (СВР) РФ и "Российское военно-историческое общество".

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители федеральных и столичных властей, общественных и ветеранских организаций, родственники, друзья и коллеги Ботяна, а также москвичи и гости столицы. По данным пресс-службы СВР, открытие памятника было приурочено к 109-й годовщине со дня рождения разведчика.

Ботян родился в 1917 году на западе Белоруссии. В 1941 году был включен в состав отдельной мотострелковой бригады особого назначения четвертого управления НКВД СССР. В период войны он неоднократно забрасывался за линию фронта на оккупированную территорию для разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника.

Кроме того, Ботян в составе крупного партизанского отряда принимал участие в боевых действиях на Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Кроме того, он сыграл значительную роль в сохранении польского города Кракова от разрушения немецкими войсками.

После окончания ВОВ выполнял задания на территории зарубежных стран в качестве разведчика-нелегала. В целом он посвятил службе в отечественной внешней разведке более полувека. В 2007 году ему присвоили звание Героя РФ за мужество и героизм в операции по освобождению Кракова. Ботян скончался в возрасте 103 лет в 2020 году, его похоронили на Аллее Героев Троекуровского кладбища.

