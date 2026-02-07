Форма поиска по сайту

07 февраля, 09:30

Транспорт

В Москве началась проходка правого тоннеля нового участка Арбатско-Покровской линии метро

В Москве началась проходка правого тоннеля будущего участка Арбатско-Покровской линии метро от станции "Щелковская" до новой – "Гольяново". Щит пройдет больше полутора километров под несколькими улицами столицы.

Новая станция даст возможность жителям Гольяново быстрее добираться до центра. Завершить строительство метро в районе планируют в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоДарья ЕрмаковаМария Антропова

