В Москве началась проходка правого тоннеля нового участка Арбатско-Покровской линии метро

В Москве началась проходка правого тоннеля будущего участка Арбатско-Покровской линии метро от станции "Щелковская" до новой – "Гольяново". Щит пройдет больше полутора километров под несколькими улицами столицы.

Новая станция даст возможность жителям Гольяново быстрее добираться до центра. Завершить строительство метро в районе планируют в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

